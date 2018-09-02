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03.09.2018

В Иркутске закрыли нелегальный игровой клуб

Иркутск, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске правоохранители обнаружили и закрыли нелегальный игровой клуб.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, сотрудники СУ СКР и ГУ МВД при поддержке ОМОНа в рамках расследования уголовного дела по полученной оперативной информации провели обыск нежилого трехэтажного здания, расположенного на улице Толевой.

По итогам проведенных обысков в помещении были обнаружены лица из числа посетителей и персонала игорного заведения. На трех этажах нежилого здания размещались столы для карточных игр и электронные технические устройства для игры в «маджонг», а также помещения для досуга посетителей. Изъяты четыре стола для карточных игр, 11 миллионов рублей и так далее.

Сейчас проводятся процессуальные и оперативные мероприятия, направленные на установление людей, причастных к организации проведения азартных игр.

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