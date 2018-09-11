В Иркутске закрыли незаконный игровой салон

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Следователи и полицейские закрыли незаконный игровой салон на улице Партизанская, 3 в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В ходе мероприятий были обнаружены и изъяты 11 развлекательных аппаратов, с помощью которых проводились азартные игры, денежные средства, бухгалтерская документация и средства связи. На момент обыска в игровом салоне находились посетители и персонал игорного заведения.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств незаконной игорной деятельности данного заведения. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление СКР по Иркутской области напоминает о работе телефона доверия: 8 (3952) 20-46-54, по которому каждый может сообщить о преступлении, в том числе о работе игровых салонов.