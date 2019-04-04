В Иркутске завели уголовное дело на иностранца, курившего в общественном месте

Иркутск, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске возбудили уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который курил в запрещенном месте и в связи с этим попытался дать взятку полицейским.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, мужчина предложил правоохранителям 300 рублей.

– Покушение на мелкое взяточничество наказывается лишением свободы на срок до одного года. При этом размер взятки не имеет значения, – поясняют в транспортной полиции.