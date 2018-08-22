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23.08.2018

В Иркутске завели уголовное дело за крупное уклонение от налогов

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя АО «Армас» по факту уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

АО «Армас» занимается оборотом лома черного и цветного металла на территории Иркутской области. По версии следствия, в 2016 году руководитель предприятия создал фиктивный документооборот с подставной организацией «НефтьТорг» о якобы имевшей место поставке материалов в третьем квартале 2016 года.

– Создав видимость финансово-хозяйственной деятельности с указанной фирмой, АО «Армас» представило в налоговый орган декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о сделке. Таким образом, организация уклонилась от уплаты налога на сумму свыше 11 миллионов рублей, причинив тем самым ущерб бюджету Российской Федерации, который до настоящего времени не возмещен, – рассказали в следственном комитете.

Следователи устанавливают все обстоятельств преступления.

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