В иркутском аэропорту совершил жесткую посадку вертолет МИ-8

Иркутск, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В аэропорту Иркутска 15 декабря у вертолета МИ-8, прибывшего регулярным рейсом из Жигаловского района, подломилась правая стойка шасси при движении по взлетно-посадочной полосе. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Инцидент случился в 15:45 по местному времени. На борту воздушного судна находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, обстоятельства выясняются.