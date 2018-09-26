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27.09.2018

В иркутском Березовом взрослые собаки загрызли 14 щенков

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском микрорайоне Березовый 26 сентября обнаружили 14 трупов месячных щенков. Полиция заявляет о том, что малышей загрызли взрослые собаки.

Об инциденте стало известно из соцсетей, пост с фотографиями появился в группе «Приют для бездомных животных при питомнике К-9» во «Вконтакте». Стоит отметить, что запись собрала довольно много негативных комментариев от пользователей, предположивших, что с животными расправились жестокие подростки. Это связано с тем, что

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, пока нет оснований полагать, что щенков убили живодеры. Полиция проводит проверку, установлены личности очевидцев происшествия – это подростки, которые спугнули стаю взрослых собак и положили мертвых щенков в ряд.

Между тем, трупы щенков отправлены на судебно-ветеринарную экспертизу. Точная причина их смерти будет установлена после 10 октября этого года.

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