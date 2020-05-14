В иркутском поселке Березовый пьяный мужчина угнал автомобиль и протаранил им соседние машины

Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция Иркутска задержала мужчину, который в ночь на 14 мая угнал автомобиль и, пытаясь скрыться от владельца, протаранил припаркованные рядом машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– По предварительной информации, сегодня ночью 26-летний фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угнал припаркованный автомобиль ВАЗ. Услышав характерный звук работы двигателя и выхлопной системы, собственник транспортного средства выбежал на улицу и попытался пресечь противоправные действия. При оказании сопротивления находящийся за рулем злоумышленник протаранил рядом стоящие автомобили, после чего был обезврежен, – отметили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится в отделе полиции. Его действиям будет дана правовая оценка, а пока рассматривается вопрос о помещении подозреваемого, который уже имел проблемы с законом, в изолятор временного содержания.

Полиция принимает заявления от потерпевших. Количество поврежденных автомобилей и нанесенный ущерб еще предстоит установить.