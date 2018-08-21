|Происшествия
|22.08.2018
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В иркутском предместье Рабочее гражданин КНР сбил пятилетнего ребенка
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Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Баррикад вечером 21 августа автомобилист сбил пятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе ГИБДД по городу.
После госпитализации выяснилось, что травмы у мальчика незначительные. Водитель, гражданин КНР, был трезв, а все документы у него были в порядке, отметили в дорожной полиции.
Очевидцы происшествия в группе «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «Вконтакте», в свою очередь,
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