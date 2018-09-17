|Происшествия
|18.09.2018
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В Иркутском районе без вести пропал 69-летний Петр Петреев
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Иркутский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Плишкино Иркутского района 15 сентября ушел из дома и не вернулся 69-летний Петр Петреев. Ведутся поиски.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о пропаже пенсионера заявила его родственница. Она рассказала, что мужчина около 9 часов утра вышел из дома в Плишкино по улице Первомайская, 14А, и до настоящего времени его местонахождение не известно.
ПРИМЕТЫ:
Фото пресс-службы полиции
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Петра Петреева, просят сообщить в ближайший отдел полиции по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, либо 02 (112 с мобильного).
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