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18.09.2018

В Иркутском районе без вести пропал 69-летний Петр Петреев

Иркутский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Плишкино Иркутского района 15 сентября ушел из дома и не вернулся 69-летний Петр Петреев. Ведутся поиски.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, о пропаже пенсионера заявила его родственница. Она рассказала, что мужчина около 9 часов утра  вышел из дома в Плишкино по улице Первомайская, 14А, и  до настоящего времени его местонахождение не известно.

ПРИМЕТЫ:

  • На вид около 70 лет, рост 165-169 см, европейский тип лица, среднего телосложения, волосы седые редкие, глаза голубые, нос с горбинкой, губы тонкие, лицо овальное.
  • Был одет в куртку кожаную черную, свитер серо-черного цвета, черные брюки и кроссовки.

Фото пресс-службы полиции

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Петра Петреева, просят сообщить в ближайший отдел полиции по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, либо 02 (112 с мобильного).

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