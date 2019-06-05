|Происшествия
|05.06.2019
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В Иркутском районе больше месяца ищут пропавшую жительницу Маркова
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Иркутский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Маркова Иркутского района 2 мая без вести пропала 45-летняя Татьяна Пучкова. Известно, что она имеет проблемы со здоровьем и страдает потерей памяти.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, об исчезновении женщины заявили ее родственники. Татьяна Пучкова больше месяца назад вышла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно.
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