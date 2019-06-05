В Иркутском районе больше месяца ищут пропавшую жительницу Маркова

Иркутский район, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Маркова Иркутского района 2 мая без вести пропала 45-летняя Татьяна Пучкова. Известно, что она имеет проблемы со здоровьем и страдает потерей памяти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, об исчезновении женщины заявили ее родственники. Татьяна Пучкова больше месяца назад вышла из дома, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ:

Рост 170 см, плотного телосложения, темные волосы выше плеч, глаза карие.

Была одета в белую вязаную кофту, темно-лиловый халат, черные сапоги.

КООРДИНАТЫ:

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения пропавшей, просят сообщить в дежурную часть полиции по телефону 8 (3952) 21-26-26 или 112.