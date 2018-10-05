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07.10.2018

В Иркутском районе медведь напал на собак

Иркутский район, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселок Маркова Иркутского района пришел медведь. В соцсетях очевидцы утверждают, что он напал на двух кавказских овчарок, сидевших на цепях.

Предполагается, что нападение произошло в ночь на субботу, 6 октября. Утром на территории Душепопечительского православного центра были обнаружены разодранные тела собак. Сообщается, что в районе Маркова объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы вызвали службу для отлова дикого зверя из К-9. Для безопасности жителей полиция организовала патрулирование населенного пункта.

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