В Иркутском районе медведь напал на собак

Иркутский район, 7.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселок Маркова Иркутского района пришел медведь. В соцсетях очевидцы утверждают, что он напал на двух кавказских овчарок, сидевших на цепях.

Предполагается, что нападение произошло в ночь на субботу, 6 октября. Утром на территории Душепопечительского православного центра были обнаружены разодранные тела собак. Сообщается, что в районе Маркова объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы вызвали службу для отлова дикого зверя из К-9. Для безопасности жителей полиция организовала патрулирование населенного пункта.