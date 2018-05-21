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22.05.2018

В Иркутском районе недовольный клиент поджег машину экстрасенса

Иркутский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В селе Грановщина Иркутского района недовольный клиент поджег машину экстрасенса из-за не понравившегося предсказания.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции обратился житель Грановщины с заявлением о том, что во дворе его дома при невыясненных обстоятельствах сгорела иномарка «Дэу Нексия».

Сотрудники полиции быстро отбросили версию технической неисправности и стали склоняться в пользу криминальной подоплеки произошедшего. Вскоре их предположения нашли подтверждение в изъятой записи с камеры видеонаблюдения. На видеозаписи отчетливо видно, как неизвестный злоумышленник поджигает автомобиль.

Предположительно, поджог мог быть совершен из мести жителем поселка Мишелевка. Известно, что ранее подозреваемый обращался к потерпевшему за получением услуг в сфере эзотерики. Он пытался найти родственника, который в прошлом году пропал без вести. Заплатив за услугу пять тысяч рублей, он услышал от экстрасенса, что разыскиваемого уже нет в живых. Однако позже другие «экстрасенсы» убедили его, что пропавший жив и здоров.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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