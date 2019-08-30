В Иркутском районе очевидец спас на пожаре мужчину и двоих детей

Иркутский район, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты и дознаватели МЧС выясняют обстоятельства пожара, который произошел днем 30 августа в деревне Грановщина Иркутского района.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме на улице Объездной огнеборцы областной пожарно-спасательной части № 105 получили в 16:55. К моменту прибытия первого подразделения пламенем была охвачена вся кровля одноэтажного строения.

Еще до прибытия пожарных из дома были спасены три человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на помощь пришел сосед семьи Иван Стешин, который проходил мимо дома и увидел клубы дыма из-под кровли. Оказалось, что в доме находились маленькие дети, оставленные под присмотром дедушки. Жильцы и не подозревали о пожаре, так как дым еще не успел проникнуть в жилые комнаты. Иван помог вывести из горящего дома детей и сообщил пожарным о возгорании.

Прибывшие огнеборцы в течение получаса справились с огнем, не дав ему распространиться на большую площадь.

- По предварительным данным пожар мог произойти по причине аварийного режима работы электропроводки. Несмотря на то, что дома построены относительно недавно, необходимо несколько раз в год проводить профилактический осмотр электросетей и уделять пристальное внимание техническому состоянию электроприборов во избежание пожара, - пояснил старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району Алексей Дятлов.

В результате пожара уничтожена кровля дома, жилые комнаты выгорели изнутри на площади 168 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Спасенным жильцам помощь медиков не понадобилась.