В Иркутском районе перед судом предстала интернациональная банда чёрных лесорубов

Иркутский район, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении семерых мужчин, подозреваемых в незаконной рубке леса. Среди обвиняемых – трое местных жителей, уроженец Приморского края, а также трое граждан Таджикистана, имевшие патент на работу, сообщает пресс-служба суда.

Известно, что рубки проводились с декабря 2014 года по сентябрь 2015 года на территории Хомутовского и Ушаковского участковых лесничеств.

Уголовное дело насчитывает 292 тома. Обвиняемым вменяется не только сам факт рубок, но и организация незаконного бизнеса. Всего рассматриваются 12 эпизодов деятельность подсудимых. Размер ущерба оценивается как крупный.