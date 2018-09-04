В Иркутском районе потушили возникший 3 сентября лесной пожар

Иркутский район, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 4 сентября потушили лесной пожар в пяти километрах от поселка Большая Речка, возникший накануне. На утро 5 сентября возгораний в Иркутской области не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регправительства.

В тушении лесного пожара в Иркутском районе были задействованы 10 пожарных-десантников, двое лесников и три единицы техники.

В настоящее время чрезвычайный – пятый класс – пожарной опасности в лесах был зарегистрирован в Казачинско-Ленском районе. Высокий – четвертый класс – в Киренском и Баяндаевском районах. Третий класс – в Мамско-Чуйском, Усть-Кутском, Жигаловском, Качугском, районах, а также частично в Иркутском районе.