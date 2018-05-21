|Происшествия
|22.05.2018
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В Иркутском районе пропала 57-летняя сборщица черемши
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Иркутский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 57-летняя Лидия Лузгина ушла в лес за черемшой и пропала.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, утром 20 мая женщина ушла в лес возле поселка Никола. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
Поиск ведут сотрудники полиции совместно со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда, волонтерами и охотниками. Наружные экипажи ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные проводят рейдовые мероприятия, опрашивают жителей. Используется наземная автотехника.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, к поисковым работам привлечен вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого – спасатели, сотрудники полиции и представители местного лесничества.
Специалисты отмечают, что поиск ведется в гористой местности с труднопроходимыми лесными массивами, его осложняет отсутствие информации о примерном маршруте женщины. Ее ориентировки также разосланы на туристические базы, находящиеся на побережье озера Байкал.
Полиция не исключает возможности, что женщине стало плохо в лесу и призывает людей оказать помощь в розыске без вести пропавшей.
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