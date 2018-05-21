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22.05.2018

В Иркутском районе пропала 57-летняя сборщица черемши

Иркутский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе 57-летняя Лидия Лузгина ушла в лес за черемшой и пропала.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, утром 20 мая женщина ушла в лес возле поселка Никола. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Поиск ведут сотрудники полиции совместно со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда, волонтерами и охотниками. Наружные экипажи ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные проводят рейдовые мероприятия, опрашивают жителей. Используется наземная автотехника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, к поисковым работам привлечен вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого – спасатели, сотрудники полиции и представители местного лесничества.

Специалисты отмечают, что поиск ведется в гористой местности с труднопроходимыми лесными массивами, его осложняет отсутствие информации о примерном маршруте женщины. Ее ориентировки также разосланы на туристические базы, находящиеся на побережье озера Байкал.

Полиция не исключает возможности, что женщине стало плохо в лесу и призывает людей оказать помощь в розыске без вести пропавшей.

ПРИМЕТЫ:

  • Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, европейский тип лица, глаза серые, волосы светло-русые с единой, стрижка короткая.
  • Была одета в синий платок, противоэнцефалитную куртку цвета хаки, брюки цвета хаки, кроссовки черные. С собой имела рюкзак синий с надписью «ЛДПР». В лес ушла с двумя собаками.

КОНТАКТЫ:

  • Людей, что-либо знающих о местонахождении Лузгиной Лидии Вячеславовны, просят позвонить по телефонам: 8(3952) 212626 (дежурная часть ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское»), 8(3952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области), 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

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