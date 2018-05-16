В Иркутском районе пьяный мужчина поджог у соседей грузовик и дом, а потом угрожал им ружьем

Иркутский район, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе пьяный мужчина поджог у соседей сначала грузовик, потом – дом, а затем угрожал им ружьем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент произошел 9 мая на улице Заречная в деревне Баруй. Местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджог КАМАЗ, принадлежащий его соседям.

Заметив происходящее, хозяева кинулись тушить грузовик. Но злоумышленник на этом не остановился, он проник в помещение их частного дома, поджог бумагу и бросил ее на кровать, после чего скрылся. Вскоре огонь полностью охватил деревянный дом.

Тем временем подозреваемый вернулся на место преступления с гладкоствольным оружием в руках и угрожал хозяевам расправой. Потерпевшие самостоятельно обезвредили предполагаемого «поджигателя» и удерживали его до приезда полицейских. Злоумышленник был задержан, принадлежащее ему оружие изъято.

В отделе полиции он дал признательные показания и сообщил, что раскаивается в содеянном. По предварительной информации, 51-местный житель умышленно совершил поджог имущества своих соседей на почве возникших неприязненных отношений. На протяжении длительного времени его не устраивало, что соседи занимаются заготовкой дров, тем самым загрязняя близлежащую территорию.

Сумма причиненного поджигателем ущерба составила около 600 тысяч рублей. В его отношении возбуждено два уголовных дела: по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества, по части 1 статьи 119 – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.