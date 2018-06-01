ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
03.06.2018

В Иркутском районе пятеро подростков устроили ДТП

Иркутский район, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе пятеро подростков устроили ДТП на без спроса взятой машине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, молодые жители сели Урик решили покататься в темное время суток. На 11 км Александровского тракта по предварительной информации 17-летний водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Установлено, что парень взял ключи от автомобиля Таун Айс тайком у отчима. Подростки в возрасте от 16 до 18 лет получили различные травмы. Двое госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске