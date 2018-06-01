Иркутский район, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе пятеро подростков устроили ДТП на без спроса взятой машине.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, молодые жители сели Урик решили покататься в темное время суток. На 11 км Александровского тракта по предварительной информации 17-летний водитель не справился с управлением, и машина съехала в кювет. Установлено, что парень взял ключи от автомобиля Таун Айс тайком у отчима. Подростки в возрасте от 16 до 18 лет получили различные травмы. Двое госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД сейчас разбираются в обстоятельствах ДТП.