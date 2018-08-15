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16.08.2018

В Иркутском районе садовод напал на малолетних хулиганов

Иркутский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе пожилой мужчина напал на малолетних хулиганов, связал, посадил в машину, а потом закрыл в доме.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, вечером 13 августа в СНТ «Факел» Иркутского района несколько подростков от 10 до 14 лет находились на территории строящегося дома. Со слов 56-летнего родственника хозяина участка, дети разбили окна в здании. Решив проучить нарушителей, мужчина догнал двоих детей. Выстрелив в воздух, угрожая травматическим оружием и применяя к несовершеннолетним физическую силу, он нанёс удары по голове одному из подростков. После чего мужчина  посадил детей в машину, предварительно, связав им руки, и отправился на поиски остальных участников. Не найдя их, мужчина вернулся в строящийся дом, где удерживал задержанных им детей некоторое время, затем отвез их к родителям.

На место происшествия выезжали следователи СКР и сотрудники полиции. Житель СНТ «Факел», удерживавший детей и применивший к ним насилие, установлен и задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК РФ – незаконное лишение свободы в отношении двух несовершеннолетних лиц.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемого, выясняют все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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