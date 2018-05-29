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30.05.2018

В иркутском «Сильвер Молле» 29 мая замкнуло проводку на крыше – эвакуированы 600 человек

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском ТРЦ «Сильвер Молл» днем 29 мая случилось короткое замыкание электрического кабеля на крыше. Проводится доследственная проверка.

Служба охраны объекта, сообщив в пожарную охрану города Иркутска о задымлении в здании, приступила к эвакуации посетителей и поиску источника задымления. К месту происшествия были направлены 40 человек и 15 единиц пожарной техники. Всего было эвакуировано около 600 человек. Персонал торгово-развлекательного центра ликвидировал источник задымления с помощью огнетушителя, предотвратив пожар. Никто из людей не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Между тем, напомним, здание было допущено к работе после устранения серьезных нарушений требований пожарной безопасности. Причина короткого замыкания и другие обстоятельства происшествия установят в течение трех дней, также будет дана оценка действиям персонала. По словам главного госинспектора региона по пожарному надзору Валентина Нелюбова, информация будет направлена в прокуратуру для принятия решения.

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