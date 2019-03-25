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26.03.2019

В иркутском ТРЦ «Карамель» у горожанки украли сумку, похитительницу ищут

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском ТРЦ «Карамель» 25 марта у 35-летней горожанки украли сумку. Похитительницу запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, пострадавшая ненадолго оставила сумку без присмотра. Этим воспользовалась другая посетительница торгового центра.

Полицейские опросили потерпевшую, работников магазина, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемой. Оперативники также призывают женщину проявить гражданскую ответственность и самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснений.

КООРДИНАТЫ:

  • Всех, кто узнал женщину на фото, просят сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 35-01-01, 21-68-05 или 02 (112 – с мобильного).

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