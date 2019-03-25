|Происшествия
|26.03.2019
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В иркутском ТРЦ «Карамель» у горожанки украли сумку, похитительницу ищут
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Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском ТРЦ «Карамель» 25 марта у 35-летней горожанки украли сумку. Похитительницу запечатлели камеры видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, пострадавшая ненадолго оставила сумку без присмотра. Этим воспользовалась другая посетительница торгового центра.
Полицейские опросили потерпевшую, работников магазина, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. В настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемой. Оперативники также призывают женщину проявить гражданскую ответственность и самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснений.
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