В Иркутской области 18 мая ликвидировали три лесных пожара

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 18 мая в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано три пожара. Локализовано два возгорания на площади 60 га.

Как сообщает пресс-служба губернатора, потушены три вновь обнаруженных пожара: по одному в Усть-Удинском, Зиминском и Тулунском районах. Общая площадь этих очагов составила 33,5 га, из которых 30,5 га, покрытых лесом.

Локализовать удалось два лесных пожара, зарегистрированных 17 мая в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь этих возгораний 60 га, в том числе 35 га лесной территории.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, два пожара зарегистрировано на арендованных участках, остальные – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в двух случаях. В лиственном лесу в Тулунском районе пожар начался в результате поджога сухой травы. Причиной двух ранее обнаруженных возгораний стали грозы.

В тушении всех природных пожаров 18 мая было задействовано 30 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 51 работник лесной охраны, 30 мобилизованных граждан и 20 единиц наземной техники.