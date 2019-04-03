В Иркутской области 3 апреля горели три пилорамы

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за одни сутки горели три объекта деревообработки. Во всех случаях ликвидация пожаров затруднялась порывами сильного ветра, плотной застройкой и большой пожарной нагрузкой. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Первый пожар произошёл в Нижнеудинске. Напомним, в 9.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в одном из строений на территории частной пилорамы. К месту пожара были направлены пять пожарно-спасательных расчётов и пожарный поезд. Около 17.00 последствия пожара были полностью ликвидированы. Его общая площадь составила 300 квадратных метров. Пожарными спасены три цеха для сушки пиломатериала, 5 станков для деревообработки и более 2,5 тысяч кубических метров готовой продукции.

Днём 3 апреля в Куйтунском районе загорелся дощатый навес на частной пилораме, расположенной недалеко от железнодорожной станции. На борьбу с огнём пожарным потребовалось менее 30 минут. В течение следующего часа производилась проливка и разбор строительных конструкций. В результате пожара уничтожен навес на площади 360 квадратных метров.

Вечером этого же дня в посёлке Балаганск вспыхнул пожар в столярном цехе на территории фермерского хозяйства. На момент прибытия первого подразделения деревянный цех был полностью охвачен огнём. В результате пожара постройка повреждена на общей площади 216 квадратных метров, огонь также уничтожил пять деревообрабатывающих станков, находившихся внутри.

Дознаватели МЧС России установили, что во всех случаях причиной пожаров стала аварийная работа электросети и электроприборов.

Главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов дал поручение подчиненным подразделениям организовать на территориях межведомственное взаимодействие по проверке всех объектов деревообработки при подготовке к пожароопасному периоду.