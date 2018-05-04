В Иркутской области 5 мая лес горел в пяти местах

Иркутская область, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 5 мая потушили пять лесных пожаров, сообщает пресс-служба регравительства.

Их общая площадь составила 39,5 га, покрытых лесом, и 35 не лесных гектаров. Два очага потушено в Зиминском районе, по одному в Иркутском, Усольском и Братском районах.

Еще одно обнаруженное в субботу возгорание площадью 10 га в Зиминском районе локализовано.

В борьбе с лесными пожарами 5 мая было задействовано 50 работников лесной охраны, 10 мобилизованных гражданина, 18 единиц наземной техники.