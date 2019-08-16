В Иркутской области 62 населенных пункта окутаны дымом от лесных пожаров

Иркутская область, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным ГУ МЧС Приангарья, в 62 населенных пунктах наблюдается значительное задымление от лесных пожаров, действующих на территории Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов.

В зоне задымления на сегодняшний день находятся 19 населенных пунктов Братского района, 1 населенный пункт в Катангском районе, 22 населенных пункта в Нижнеилимском районе, 5 населенных пунктов в Усть-Илимском районе, 12 населенных пунктов в Усть-Кутском районе, 1 населенный пункт в Мамско-Чуйском районе и 2 населенных пункта в Киренском районе.

Наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха на территории региона лабораторией Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проводится ежедневно. Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрировано.