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08.06.2018

В Иркутской области 7 июня потушили три лесных пожара

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вчера, 7 июня, потушили три лесных пожара.

Как сообщает перс-служба правительства Иркутской области, в их числе были два вновь зарегистрированных. Общая площадь, пройденная огнем, составила 23,5 га лесной территории и 42 га, не покрытых лесом. По одному очагу потушено в Шелеховском, Нижнеилимском и Чунском районах.

В тушении пожаров 7 июня было задействовано семь пожарных-десантников, 10 сотрудников лесной охраны, девять единицы наземной техники. Транспортировку людей и грузов обеспечивали два вертолета Ми-8. Авиапатрулирование осуществляли три самолета Ан-2 и восемь легкомоторных самолетов. Общий налет воздушных судов составил 45 часов 30 минут.

По данным на утро 8 июня лесных пожаров в регионе нет.

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