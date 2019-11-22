Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области банду вымогателей приговорили к 20 годам тюрьмы суммарно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Информация о незаконных финансовых притязаниях в отношении жителя Черемхово поступила оперативникам в августе 2017 года. Мужчина сообщил, что стал жертвой группы вымогателей, которые в течение полугода, угрожая насилием, уже в четвертый раз требуют денег за якобы процент с его деятельности по покупке и продаже машин. Всего за этот период он лишился более 700 тысяч рублей.

Заключительная попытка злоумышленников завладеть имуществом оказалось неудачной, и в момент передачи денег участников группы оперативники задержали с поличным.

- В результате проведения необходимого комплекса следственных действий сотрудниками Следственной части Главного следственного управления возбуждены уголовные дела по статьям 163 УК РФ – вымогательство, а также 161 УК РФ – грабеж, - сообщили в ведомстве.

На период расследования уголовного дела трем активным фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а впоследствии всем четырем предъявлено обвинение в совершении четырех тяжких противоправных деяний.

Черемховский городской суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 5,5 до 7,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима для трех подсудимых. Еще одного фигуранта приговорили к условному сроку.