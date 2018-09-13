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14.09.2018

В Иркутской области больше 1,6 тысячи водителей повторно попались на пьяной езде

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к сентябрю 2018 года задержали более восьми тысяч пьяных водителей. Из них более 1,6 тысяч на этом нарушении попались повторно. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

Кроме того, более пяти тысяч задержанных автолюбителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Сотрудники полиции напоминают, что Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

В предстоящие выходные Госавтоинспекция в очередной раз проведёт сплошные проверки транспорта, направленные на выявление нетрезвых водителей. Только на территории Иркутска и Иркутского района будут нести службу более 40 экипажей ДПС, всего же на территории области будет задействовано в проведении мероприятия около 200 экипажей.

Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

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