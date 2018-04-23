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23.04.2018

В Иркутской области бригада черных лесорубов нанесла ущерб в 18 млн рублей

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области бригада черных лесорубов нанесла ущерб в 18 млн рублей – ее организатора отправляют под суд.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, лидер организации, а также активные участники заключены под стражу в сентябре 2015 года. Тогда сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии выявлен и пресечен крупный канал криминального оборота древесины, начиная от ее заготовки до транспортировки, переработки и реализации на теневом рынке.

«Проведен ряд обысков в жилищах фигурантов, на железнодорожных тупиках и местах переработки и отгрузки древесины. Изъято 17 единиц автотранспорта, в том числе лесозаготовительной техники, а также незаконно заготовленная древесина, документы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовные дела возбуждены в отношении 30 человек, в том числе бывшего сотрудника Иркутского лесничества. Следствием установлено, что на счету задержанных 12 незаконных рубок, общий ущерб от которых превысил 18 миллионов рублей.

Сейчас материалы уголовного дела по части 1 статьи 210 УК РФ с утвержденным обвинительным заключением направлены в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.

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