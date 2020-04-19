В Иркутской области частично сгорел этно-парк «Золотая Орда»

Эхирит-Булагатский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе частично сгорел этно-парк «Золотая Орда».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 20 апреля в 15.56 поступило сообщение о пожаре в этно-парке на 72 км трассы Иркутск-Качуг. На момент прибытия огнеборцев две юрты, навес и деревянное административное здание были полностью в огне. Работники самостоятельно покинули помещения. Тушение осложнял сильный ветер с порывами до 15 м/с. Площадь пожара составила 430 квадратных метров.

В 17.00 пожар ликвидирован. В тушении принимало участие четыре единицы техники и 18 человек. Пострадавших нет. По словам работников кафе, пожар начался в одном из помещений, точную причину пожара установят дознаватели после ликвидации последствий пожара.