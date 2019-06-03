В Иркутской области – два лесных пожара на площади более 1,5 тысяч га

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 3 июня было зафиксировано два лесных пожара на площади 1 тысяча 540 га. Это самая большая территория, охваченная огнём в России, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

По данным правительства Иркутской области, оба очага локализованы. Они находятся в Нижнеилимском и Чунском районах. Действующих природных пожаров нет.

За минувшие выходные дни, 1 и 2 июня, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано девять лесных пожаров. Их общая площадь составляла 918 га, из которых 899 га, покрытых лесом. Четыре возгорания потушено в Тайшетском районе, по одному – в Усольском, Иркутском, Куйтунском, Нижнеудинском и Чунском районах.

С начала лесопожарного сезона инспекторами лесной охраны проведено 1 тысяча 396 контрольно-проверочных мероприятий по выявлению нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 269 протоколов. С учетом протоколов, поступивших из других ведомств, наложено административных штрафов на общую сумму 2 млн 541,5 тысяч рублей.