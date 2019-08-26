В Иркутской области горит 2,2 тысячи гектаров леса

Иркутская область, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 27 августа, лесными пожарами охвачено 2,2 тысячи га леса. Все очаги находятся в локализованном состоянии.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за минувшие сутки, 26 августа, в лесном фонде в Иркутской области новых пожаров не обнаружено. Ликвидировано три очага огня на общей площади 55,2 га. Все эти возгорания были в Усть-Кутском районе.

В локализованном состоянии на утро 27 августа перешло пять очагов. Их общая площадь составляет 2 тысячи 200 га, из которых две тысячи гектаров, покрытых лесом. Четыре таких пожара находятся на территории Казачинско-Ленского района, один – в Киренском районе.

Накануне в тушении и окарауливании всех возгораний было задействовано 73 пожарных-десантника, 30 сотрудников лесной охраны, 20 мобилизованных граждан, 16 единиц наземной техники.