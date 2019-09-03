В Иркутской области горит 2,5 тысячи гектаров леса

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 4 сентября, в Иркутской области лесными пожарами охвачено 2507 гектаров леса.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за сутки 3 сентября на землях лесного фонда региона было обнаружено одно новое возгорание площадью один га. Оно находится в Усть-Кутском районе. С прошедших суток в активном состоянии перешли еще три возгорания – два в Катангском и одно в Усть-Кутском районе. Общая площадь всех этих очагов – 2426 га.

В локализованном состоянии находится пожар в 81 га в Бодайбинском районе. Ликвидирован очаг в Качугском районе на площади 3,5 га.

3 сентября на ликвидации всех лесных пожаров работали 34 парашютиста-десантника, пять специалистов лесной охраны и пять мобилизованных граждан. К тушению привлекалось пять единиц техники.

По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4-5 сентября местами по области, 6 сентября местами в северных районах ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов. Людям рекомендуют строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу: не разжигать костры в жаркую и ветреную погоду, не разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев и на сухой траве. Не бросать спички и окурки, не оставлять непотушенные костры и стекло.