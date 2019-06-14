|Происшествия
|16.06.2019
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В Иркутской области горит 3 570 гектаров леса
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Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области огнем охвачено 3 570 гектаров леса.
Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, в регионе, по данным на утро 16 июня, зарегистрировано семь лесных пожаров. Площадь, охваченная огнем, в Приангарье самая большая среди субъектов РФ. В находящемся на втором месте по площади возгораний Красноярском крае этот показатель меньше в три раза, хотя лесных пожаров там зарегистрировано 12.