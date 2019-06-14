В Иркутской области горит 3 570 гектаров леса

Иркутская область, 16.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области огнем охвачено 3 570 гектаров леса. Как сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны, в регионе, по данным на утро 16 июня, зарегистрировано семь лесных пожаров. Площадь, охваченная огнем, в Приангарье самая большая среди субъектов РФ. В находящемся на втором месте по площади возгораний Красноярском крае этот показатель меньше в три раза, хотя лесных пожаров там зарегистрировано 12. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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