В Иркутской области горит 3187 га лесов

Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области зарегистрировано девять лесных пожаров на общей площади 3187 га. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной авиалесоохраны.

Как уточняют в пресс-службе губернатора, за минувшие сутки, 23 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано девять пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила свыше 22 тысяч га, в том числе 21 тысяча 125,6 га, покрытых лесом. Два очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Усольском, Эхирит-Булагатском, Шелеховском, Жигаловском, Заларинском, Братском и Нижнеилимском районах.

В локализованном состоянии на утро 24 мая в лесном фонде региона перешло восемь пожаров. Их общая площадь составляет 2 тысячи 937 га, из которых 1 тысяча 684 га, покрытых лесом. Два таких очага находятся в Черемховском районе, по одному – в Шелеховском, Баяндаевском, Качугском, Иркутском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах.

Действующим остался один природный пожар на площади 250 га в Иркутском районе.

В борьбе со всеми природными пожарами 23 мая были задействованы 81 пожарный-десантник, 281 сотрудник лесной охраны, 41 мобилизованный гражданин, 123 единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли один самолет Ан-2 и один легкомоторный самолет. Их общий налет составил 4 часа 50 минут.

По прогнозу ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 мая местами по области ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.