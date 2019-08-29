В Иркутской области горит 548 гектаров леса

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 30 августа, горит 548 гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Один пожар в Ольхонском районе на площади один га потушен 29 августа.

Вновь зарегистрировано три возгорания: два – в Катангском районе, один – в Бодайбинском районе. Все они возникли из-за гроз. Общая площадь горения – 548 гектаров, из которых 15 га не покрыты лесом.

В тушении пожаров 29 августа задействовали 19 сотрудников лесной охраны, три единицы наземной техники. В Киренском районе работал вертолет Ми-8.