В Иркутской области горит 65 гектаров на землях лесного фонда

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 7 июня зарегистрирован один лесной пожар на площади 65 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

В пресс-службе правительства Иркутской области уточняют, что пожар зарегистрирован на территории Чунского района, из 65 га, охваченных огнем, лесом покрыто 23 га. Пожар уже локализован.

По данным Иркутскавиалесоохраны, за прошедшие сутки, 6 июня, на землях лесного фонда в регионе ликвидировано пять пожаров, в том числе три вновь зарегистрированных. Общая площадь, пройденная огнем, составила 154,5 га лесной территории и 170 га, не покрытых лесом. По одному очагу потушено в Зиминском, Братском, Усть-Илимском, Жигаловском и Нижнеудинском районах.

В тушении пожаров 6 июня было задействовано 36 пожарных-десантников, столько же сотрудников лесной охраны, 22 единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и пять легкомоторных самолетов.