В Иркутской области горит 820 гектаров леса

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 22 августа, горит 820 га лесов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, новых пожаров на землях лесного фонда Иркутской области за прошедшие сутки, 21 августа, не обнаружено. Все еще регистрируется один очаг на площади 729 га в Катангском районе, активная площадь горения составляет 100 га.

В локализованном состоянии на утро 22 августа перешли два очага в Усть-Кутском районе общей площадью 91 га. Ликвидировано по одному очагу в Жигаловском, и Киренском районах, два в Катангском районе.

На тушении лесных пожаров 20 августа было задействовано 246 человек и 38 единиц техники. Мониторинг осуществляли два самолета Ан-2, два легкомоторных самолета и два вертолета Ми-8.