Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области горит 823 гектара леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

За прошедшие сутки, 22 августа, на землях лесного фонда обнаружен новый пожар в Казачинско-Ленском районе, его площадь – три гектара. В Катангском районе зафиксировано одно возгорание на площади 729 га. Два очага в Усть-Кутском районе на площади 91 га локализованы.

На тушении пожаров заняты 74 человека – 68 парашютистов-десантников и шесть специалистов лесной охраны. На мониторинге задействованы два вертолета Ми-8, два легкомоторных самолета и два борта Ан-2.