В Иркутской области горит больше 2 тысяч га леса

Иркутская область, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным авиалесоохраны на утро 15 июня, огнём объяты более 2,1 тысяч га леса.

Всего в регионе было зафиксировано шесть возгораний. На первом месте по числу лесных пожаров – Красноярский край, где 10 очагов. Лидирует Иркутская область по площади распространения пожаров.

К пяти утра по иркутскому времени в России действовало 30 лесных пожаров на площади 4 тысяч 690 га. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.06.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 472 га.