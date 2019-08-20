В Иркутской области горит больше 49 тысяч га леса

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 21 августа действуют три очага лесных пожаров, локализованы ещё четыре. Их общая площадь превышает 49 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Действующие очаги находятся в Катангском районе. Их площадь составляет 37,4 тысячи га. При этом активно горит 110 га, говорят в правительстве Иркутской области.

Площадь локализованных возгораний – 11,5 тысяч га. Два возгорания находятся в Усть-Кутском районе, по одному в Жигаловском и Киренском.

За сутки был полностью потушен один пожар в Качугском районе на площади 63,5 тысяч га. Новых лесных пожаров на землях лесного фонда Иркутской области за прошедшие сутки не обнаружено.

На тушении лесных пожаров 20 августа было задействовано 264 человека и 38 единиц техники. Мониторинг осуществляли два самолета Ан-2, два легкомоторных самолета и два вертолета Ми-8.