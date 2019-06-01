В Иркутской области грузовик столкнулся с «Крузером» – пострадали две девочки и еще два автомобиля

Иркутск, 1.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области произошло массовое ДТП, пострадали две девочки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, накануне вечером около 20 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение об автоаварии на 233-м километре автодороги «Вилюй».

Оказалось, что 57-летний водитель большегруза «МАЗ» не выбрал безопасную скорость для движения и допустил столкновение с внедорожником «Тойота Ленд Крузер». После столкновения также были повреждены автомобили «Рено» и «Ниссан».

В результате аварии медицинская помощь потребовалась двум пассажиркам «Тойоты» восьми и десяти лет. Проводится проверка, по окончанию которой участникам дорожного движения будет дана правовая оценка.