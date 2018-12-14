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15.12.2018

В Иркутской области и Бурятии под брендами мировых производителей продавали контрафактные моторные масла

Иркутск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и Бурятии продавали контрафактные моторные масла под брендами известных мировых производителей. Товар поставлялся железнодорожным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские совместно с СОБР Росгвардии по Иркутской области провели обыски в офисных, складских помещениях коммерческих организаций Иркутска,  причастных к сбыту контрафакта. Они обнаружили и изъяли около 3  тонн фальсифицированного моторного масла, подготовленного для розлива, свыше 100 канистр готовой продукции, поддельную маркировочную и печатную продукцию, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

По предварительным подсчетам, правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

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