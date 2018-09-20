В Иркутской области ищут четырех сборщиков дикоросов

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), – В Тайшетском и Шелеховском районах в сентябре пропали четыре сборщика дикоросов, их до сих пор ищут, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. Так, 9 сентября в лесу в 15 километрах от населенного пункта Георгиевка Тайшетского района при сборе грибов пропал мужчина 1971 года рождения. Кроме того, 18 сентября поступила информация еще о двух мужчинах, ушедших в Шелеховском районе по грибы, на связь они так и не вышли. Один из них, 1957 года рождения, по предварительным данным, направился в лесной массив, находящийся в четырех километрах от поселка Большой Луг, второй, 1964 года рождения, пропал в районе СНТ «Энергопроект». В минувшую среду, 19 сентября, организованы поисково-спасательные работы вблизи поселка Соляная Шелеховского района. Обеспокоенные родственники сообщили о пропаже 59-летнего местного жителя, ушедшего за клюквой. В назначенное время мужчина тоже не вышел на связь. Его мобильный телефон находится вне зоны действия сети. Отмечая, что сборщики дикоросов теряются в осенний сезон очень часто во всех регионах страны, спасатели призывают относиться к выходу в лес со всей ответственностью: Самое главное правило: куда бы вы ни отправлялись, необходимо ознакомиться с местностью, лучше иметь с собой карту, компас, уметь ориентироваться. Информируйте близких, соседей, друзей в случае, если вы собрались отправиться в лес в одиночестве (и даже в составе небольшой компании). Сообщите, в каком районе вы собираетесь искать грибы или ягоды. Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.

Если вы не вернулись домой в назначенное время, ваши спутники подтверждают, что вы из леса не вышли, родным необходимо вызвать спасателей безотлагательно, а не пытаться проводить поиски собственными силами.

При отправлении в лес каждый сборщик дикоросов должен взять с собой необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик, небольшой запас денег.

Одежду для похода в лес выбирайте ярких тонов. Камуфляжная форма, старые куртки, которые грибники надевают для похода в лес, усложняют поиски. Также очень важно брать с собой в поход максимально возможный запас еды и питьевой воды, теплые вещи, нож, компас и удобную обувь. Надёжным средством вызова помощи может оказаться взятый с собой свисток.

Если вы заблудились – не поддавайтесь панике. Постарайтесь вернуться на то место, где разошлись с товарищами. Если никого там не обнаружили – ищите любую тропинку, просеку или линию электропередач. Если вы нашли ориентир – держитесь его и никуда не сворачивайте. И еще, никогда не переходите водоем, будь то ручей, река и, тем более, болото. Всегда надежнее идти в противоположную от них сторону.

Когда станет очевидным, что придется в лесу заночевать, – разожгите костер на каком-нибудь высоком месте, вблизи большого дерева.

Сигнализируете о своем местонахождении дымом, его хорошо видно с воздуха.

Осенний период характеризуется понижением температуры в ночное время суток. Ни в коем случае не останавливайтесь надолго, лучший способ согреться – активная ходьба. Но надо выбрать такой темп движения, чтобы не вспотеть – это может привести к переохлаждению. Если у вас нет возможности добыть огонь, то ни в коем случае нельзя спать. Уснуть в лесу без костра – смертельно опасно.

Единый номер пожарно-спасательной службы МЧС России – 101, службы спасения – 112. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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