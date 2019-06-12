В Иркутской области к 13 июня огнем охвачено более 870 гектаров леса

Иркутская область, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 13 июня зарегистрировано два лесных пожара, локализованных на площади 708 га – по одному в Бодайбинском и Нижнеудинском районах. Кроме того, в Бодайбинском же районе в зоне космомониторинга находятся еще четыре очага, возникшие из-за гроз, площадью 169 га.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, за 12 июня на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара. Их общая площадь составляла 10 га, включая четыре гектара, покрытых лесом. По одному возгоранию потушено в Усть-Удинском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

В тушении лесных пожаров 12 июня были задействованы 74 пожарных-десантника, 26 сотрудников лесной охраны, шесть единиц наземной техники.