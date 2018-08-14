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15.08.2018

В Иркутской области к 15 августа тушат семь лесных пожаров, один из них – на Ольхоне

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В 11-ти километрах от поселка Хужир на Ольхоне в Прибайкальском нацпарке разгорелся лесной пожар. Его площадь – шесть гектаров. Кроме него, в зоне обслуживания в Иркутской области находятся еще шесть возгораний, сообщает пресс-служба регправительства.

В локализованном состоянии на сутки 15 августа перешло четыре очага, огонь остановлен на площади 12 тысяч 428 га на трех пожарах в Усть-Илимском районе и одном – в Усть-Кутском. Остаются действующими два лесных пожара на общей площади 332,2 га в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах.

Кроме того, в зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 27 природных пожаров, все они возникли из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов – 141 тысяча 600 га. Два пожара в 22-х и 11-ти км от села Токма тушат 43 пожарных-десантника, которым на помощь компания, арендующая лесной участок, направила четырех своих работников и два бульдозера. А в шести километрах от села Бур борьбу с огнем ведут шесть десантников авиалесоохраны.

По данным Иркутскавиалесоохраны, за сутки 14 августа на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано четыре пожара. Их общая площадь составляла 4775 га, покрытых лесом, и 873 не лесных гектара. Два возгорания потушено в Усть-Илимском районе, по одному – в Усть-Кутском и Катангском районах.

Региональная диспетчерская служба сообщает, что 15 августа чрезвычайный – пятый – класс пожарной опасности в лесах установился на территории Усть-Кутского, Киренского, Казачинско-Ленского и Жигаловского районов. Высокий – четвертый – класс – в Качугском, Нижнеилимском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском и Катангском районах.

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