В Иркутской области к утру 17 июня горит больше трех тысяч га леса

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 17 июня горит больше трех тысяч гектаров леса. По данным пресс-службы федеральной Авиалесоохраны на территории региона действует семь пожаров на площади 3 570 га.

Пресс-служба губернатора сообщает, что в Бодайбинском районе в зоне космического мониторинга находится пять природных пожаров общей площадью 1430 га, из которых 1423 га покрыты лесом. Все возгорания возникли из-за гроз и находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов.

В Нижнеудинском районе к утру 17 июня в локализованном состоянии оставался один очаг на площади две тысячи га.

– За минувшие выходные 15 и 16 июня на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано три пожара. Их общая площадь составляла 18,5 га, в том числе 16 га, покрытых лесом. Два возгорания потушено в Тайшетском районе, одно – в Усть-Удинском, – сообщает пресс-служба губернатора.

В тушении лесных пожаров 16 июня задействовали 52 пожарных-десантника, шесть сотрудников лесной охраны, две единицы наземной техники. Авиапатрулирование осуществлял один самолет Ан-2, пробыв в небе ровно три часа.

С начала пожароопасного сезона в результате контрольно-проверочных мероприятий лесными инспекторами региона выявлено 454 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 433 протокола. С учетом протоколов, поступивших из других ведомств, выписано 292 административных штрафа на общую сумму 4 миллиона 420 тысяч рублей.