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29.04.2020

В Иркутской области к утру 29 апреля площадь выявленных лесных пожаров составила больше 6 тысяч гектаров

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 29 апреля лес горел на площади большее 6,2 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Так, в Усть-Кутском районе очаг возгорания был вновь выявленным, ещё два – в Шелеховском и Братском районах – были зарегистрированы ранее. Общая площадь пожаров – на площади 875 га.

Локализовать накануне удалось четыре вновь обнаруженных природных пожара: три из них – в Тайшетском районе, один – в Усть-Удинском. Также в локализованном состоянии на утро 29 апреля перешло три ранее зарегистрированных пожара в Качугском районе. Общая площадь всех локализованных очагов составляет 5431 га, в том числе 2204 га, покрытых лесом.

Всего за прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано девять пожаров. В том числе потушен один пожар, зарегистрированный 27 апреля в Качугском районе. Из вновь обнаруженных ликвидировано пять возгораний: два – в Братском районе, по одному – в Нижнеудинском, Куйтунском и Тайшетском районах. Также потушено по одному ранее зарегистрированному лесному пожару в Иркутском, Братском и Чунском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 140 га, из которых 116,3 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, четыре пожара зарегистрированы на арендованных участках, 15 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 13 случаях в 11 районах. Одно возгорание в Тайшетском районе случилось из-за неосторожного обращения с огнем на линейном объекте. Причиной восьми пожаров стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 28 апреля было задействовано 53 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, 211 работников лесной охраны, 130 мобилизованных граждан и 116 единиц наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли три самолета Ан-2, один Як-18. В переброске десантников был задействован вертолет Ми-8.  Общий налет авиационной техники составил 24 часа 10 минут.

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