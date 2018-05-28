В Иркутской области леса горят на 114 гектарах

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 29 мая было зарегистрировано четыре очага лесных пожаров общей площадью 114 га. Все они локализованы, сообщает пресс-служба регионального правительства. Эти данные подтверждает и Авиалесоохрана.

Три очага находятся в Братском района, один – в Нижнеилимском. Эти возгорания перешли на текущие сутки с 28 мая. Всего, по данным Серого дома, 28 мая на землях лесного фонда в Иркутской области было зарегистрировано восемь новых пожаров.

Четыре возгорания потушили на общей площади 15,5 га: по одному в Иркутском, Братском, Чунском и Тайшетском районах.