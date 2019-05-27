В Иркутской области лесными пожарами охвачено свыше 1,7 тысячи гектаров

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 28 мая, лесными пожарами охвачено свыше 1,7 тысячи гектаров.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, по данным на 9 часов утра, 28 мая в лесном фонде Иркутской области ликвидировано два пожара. Их общая площадь составила 75 га, в том числе 64 га, покрытых лесом. По одному очагу потушено в Усольском и Усть-Илимском районах.

Зарегистрировано восемь природных пожаров на площади 1702,1 га, из которых 1031 га, покрытых лесом: два очага – в Нижнеилимском районе, по одному – в Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском, Черемховском, Боханском и Осинском районах.

В локализованном состоянии оставалось два пожара. Их общая площадь составляет восемь гектаров, покрытых лесом. По одному такому возгоранию находится в Иркутском и Бодайбинском районах.

С начала пожароопасного периода инспекторы лесной охраны провели 1323 контрольно-проверочных мероприятия, в ходе которых выявлено 260 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Составлено 239 протоколов по статье 8.32 КоАП РФ. С учетом протоколов, поступивших из других ведомств, наложено 163 административных штрафа на общую сумму 2 млн 225,5 тысячи рублей.